نجاة الصغيرة ترد على شائعة وفاتها وتوجه رسالة إلي جمهورها..اتفرج.

عدن - ياسمين عبد العظيم - نجاة الصغيرة، مطربة مصرية كبيرة، صاحبة صوت غنائي مميز، له تاريخ هائل من الأغاني والأفلام السينمائية، نجاة الصغيرة الاخت الكبري لسندريلا الشاشة العربية الراحلة سعاد حسني.

نجاة الصغيرة، اختفت عن الأضواء لعدة سنوات كبيرة، هي لم تعلن إعتزالها، ولكن هي قليلة الظهور في البرامج الاعلامية، ولكن تداولت أنباء في الأيام الماضية، حول إصابتها بمرض أدى إلي وفاتها.

مش عايزة حاجة من حد.. رسالة غاضبة من نجاة الصغيرة

لينقل الإعلامي عمرو أديب رسالة من الفنانة نجاة الصغيرة إلى الجمهور، من خلال برنامجه “الحكاية” الذي يعرض عبر قناة MBC مصر، قال أديب أن المايسترو عماد عاشور اتصل به ووصل له رسالة من نجاة الصغيرة ليوصلها للجمهور.

وأوضح أن نجاة مندهشة من الشائعات التي تنتشر عنها حول مرضها ووفاتها، مؤكدا أنها تطمئن جمهورها أنها بخير وتتابع كل شيء وتتابع كل جديد في الحياة الفنية.

واكد أنها انزعجت كثيرا من كل ما يكتب عنها، خاصة بعد ما حدث للعقار الذي تسكن فيه وحديث البعض أنها لا تجد مكانا لتعيش فيه، وشدد عمرو أديب أن نجاة الصغيرة مرتاحة ولا تحتاج لأحد.

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نجاة محمد كمال حسني البابا المعروفة بـنجاة الصغيرة، مغنية وممثلة مصرية. هي من أشهر رموز الموسيقى العربية في “العصر الذهبي” للخمسينات والستينات من القرن العشرين. اعتزلت الغناء عام 2002. ثم عادت للغناء أول عام 2017