تدهور الحالة الصحية لخبير التجميل العالمي محمد الصغير..اتفرج

عدن - ياسمين عبد العظيم - محمد الصغير، خبير تجميل شهير في مصر والوطن العربي، لديه العديد من مراكز التجميل في أنحاء العالم، له إطلالات مميزة يظهر بها الفنانات من تسريحات الشعر، والمكياج.

مادة سامة أفقدتها صوتها الناعم.. أسرار في حياة نعيمة الصغير وهذه الفنانة حفيدتها.. صور

حمادة الصغير، أعلن منذ عدة أيام، إصابته بفيروس كورونا المستجد، وتم نقله على أثرها إلى العناية المركزة في أحد مستشفيات مدينة السادس من أكتوبر على إثر اصابته بمضاعفات فيروس كورونا.

ويعاني الصغير من صعوبة في التنفس خلال الساعات الماضية مما استدعى الى نقله لوحدة العناية المركزة أمس، ويباشر فريق طبي متخصص متابعة الحالة بدقة.

وتتكتم أسرة الصغير أية تفاصيل حول حالته الصحية حاليًا لحين استقرارها، حيث تباشر ابنته مها تفاصيل حالته يوميًا هي وزوجها النجم أحمد السقا.

مادة سامة أفقدتها صوتها الناعم.. أسرار في حياة نعيمة الصغير وهذه الفنانة حفيدتها.. صور

يذكر أن خبير التجميل محمد الصغير هو والد الاعلامية مها الصغير زوجة النجم الكبير أحمد السقا.

وكان محمد الصغير قد شهد افتتاح واحد من فروع مراكزه التجميلية في التجمع الخامس منذ شهر تقريبًا، وحضر الحفل نخبة من نجوم الفن والاعلام والشخصيات العامة التي تربطه بها علاقات وثيقة جدًأ.