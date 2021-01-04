مايا دياب تخطف الأنظار بإطلالتها وتنشر صور كليبها الجديد ..اتفرج

عدن - ياسمين عبد العظيم - مايا دياب، مغنية لبنانية، تثير الجدل، دائما بإطلالتها الجريئة والجميلة، على الرغم من أن البعض، يرى أن إطلالتها مبالغه فيها من حيث اللبس والمكياج.

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أطلقت النجمة مايا دياب فيديو كليب أغنية “دوب” على قناتها الرسمية عبر موقع يوتيوب.

ظهرت “دياب” في الكليب بأكثر من إطلالة ساحرة، حيث خطفت الانظار باناقتها وجمالها كالعادة، مرتدية فستان أبيض به ريش، وشعرها الاصفر المنسدل.

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أغنية “دوب” باللهجة المصرية وهي رومانسية بإمتياز تتعاون بها مع الملحن المصري مدين ومن كلمات أمير طعيمة وتوزيع هادي شرارة.

من جهة أخرى، أطلت مايا مساء الأربعاء الماضي، بحفل صوّر خصيصاً بمناسبة الأعياد ورأس السنة بث عبر تطبيق “ميوز” قدمت فيه وسط اجواء ساحرة باقة من أجمل وأشهر أغانيها، بالإضافة إلى الأغنية الجديدة واستطاع معجبو مايا أن يجعلونها بالمرتبة الثانية بين الهاشتاج الأكثر تداولاً على موقع تويتر.