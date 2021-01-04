رانيا يوسف تفاجئ الجمهور: «أتمنى اتجوز الفنان ده.. وهذه مواصفات فتى أحلامي»

عدن - ياسمين عبد العظيم - نادرًا ما تتحدث الفنانة رانيا يوسف عن حياتها الشخصية، إلا أنها كشفت عن مواصفات فتى أحلامها والصفات التي تحبها في الرجل، والتي تجعلها تنجذب إليه بشكل كبير.

وأضافت النجمة رانيا يوسف خلال لقائها مع الإعلامي نزار الفارس، في برنامجه الذي يُذاع عبر فضائية «الرشيد» العراقية: «أكتر حاجة بحبها في الرجل الاحترام، يحترم عقلي وشغلي وحياتي، الذكور الحقيقة كتير بس الرجال قليلين».

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وتابعت الفنانة رانيا يوسف عن مفهوم الرجال بالنسبة إليها أنها تحب أن يكون زوجها صاحب موقف ومحترم، وحنين ورحيم.

وعن أزواجها الذين كانت قد ارتبطت بهم، قالت في تصريحاتها: «اللي دخلوا حياتي مكنش عندهم دول، ويمكن ده يكون السبب في إن الجوازات دي ما استمرتش».

كما أشارت إلى أن تركيبة الرجل غير السيدات: «لما بيحب بيشوف بعينه وبيشوف واحدة حلوة يحبها مش شرط شكل الراجل يبقى إيه المهم دماغه ويكون فاهمني وأخلاقه عالية، ويكون في عطاء».

وردت الفنانة رانيا يوسف على سؤال من من نجوم الفن تتمنين الزاج به قائلة: «لو هختار زوج من الوسط الفني هيكون الفنان الراحل رشدي أباظة».