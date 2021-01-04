شكرا لقرائتكم خبر عن اتفرج – دينا الشربيني كسرت اطباق المطعم بسبب عمرو دياب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت الفنانة سلمى أبو ضيف عن مقطع فيديو جديد لها برفقة صديقتها دينا الشربيني، وظهر الثنائي فيه وهما يكسران الصحون بغضب شديد.

وكانت هذه هي الطريقة التي احتفلا بها الصديقتان برأس السنة في دبي، وتم نشر الفيديو عبر خاصية الستوري للفنانة سلمى أبو ضيف.

وكانت هناك أخبار متداولة عن محاولة صلح دينا الشربيني وعمرو دياب بسبب تواجدهما سويًا في دبي، ولكن لم يتم تأكيد هذا الأمر بعد.

وعلى الصعيد الأخر، كانت أحدث أعمال سلمى أبو ضيف، مسلسل “حدوتة مرة” الذي عرض العام الماضي، وهو من بطولة غادة عبدالرازق، مجدي كامل، أحمد صفوت، محمد شاهين، أحمد صيام، عبير منير، ومن إخراج ياسمين أحمد كامل.

أما دينا الشربيني فبدأت في تصوير مسلسل “قصر النيل” المقرر عرضه في دراما شهر رمضان المقبل.

وانضم إلى العمل مجموعة من الفنانين، من بينهم ريهام عبدالغفور، عمر السعيد، وأحمد مجدى وسامى مغاوري، محمد حاتم، ناردين فرج، نبيل عيسي، صلاح عبدالله، أحمد خالد صالح، محمد محمود عبدالعزيز، مريم الخشت، صبري فواز، محمود البزاوي، بالإضافة إلى عدد من الوجوه الجديدة والشباب.

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