شكرا لقرائتكم خبر عن ملكة جمال – اتفرج أول ظهور لبنت الفنانة حنان مطاوع والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حرصت الفنانة حنان مطاوع على إبعاد ابنتها عن أنظار الإعلام منذ ولادتها، وقررت مع قدوم العام الجديد الكشف عن أول ظهور لها مع ابنتها “أماليا”.

ونشرت “مطاوع” صورة لها مع ابنتها، عبر حسابها الرسمي على موقع “انستجرام”، حيث ظهرا معًا من أمام شجرة الكريسماس في أحد الأماكن، وعلقت عليها قائلة: “أجمل ما فى حياتى” في إشارة إلى ابنتها، وأضافت: “كل سنة وانتو طيبين ويا رب تكون سنة سعيدة عليكم”.

وكانت حنان مطاوع قد أخفت خبر حملها عن جمهورها، قبل استقبال مولودتها من المخرج المسرحي أمير اليماني، وأدهشت الجميع عندما نشرت صورة لها من غرفة العمليات عندما أنجبت طفلتها.