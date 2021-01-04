الموسيقى العربية تودع الياس الرحباني..اتفرج

عدن - ياسمين عبد العظيم - في بداية 2021، سنة ميلادية يتمنى الجميع أن تكون أفضل مما سبق، ولكن يبدو أنه ستكون حزينة على الموسيقي العربية عمتا، وبالاخص على لبنان الشقيقة.

حيث توفي الملحن والموزع الموسيقي الكبير الياس الرحباني اليوم الاثنين في الرابع من يناير 2020 عن عمر ناهز الـ 82 عاماً.

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درس الياس الرحباني الموسيقى في الأكاديمية اللبنانية والمعهد الوطني للموسيقى، إضافة إلى تلقيه دروساً خاصة لعشرة أعوام، تحت إشراف أساتذة فرنسيين في الموسيقى.أحب الموسيقى بعد أن تعرّف عليها من خلال أخويه عاصي ومنصور الرحباني (الأخوين رحباني) اللذان يكبرانه في السن.

الياس الرحباني يمتلك مكتبة موسيقية عربية بأجمل وأروع الألحان الخالدة وصلت الى أكثر من 2500 أغنية ومعزوفة، نحو 2000 منها عربية.

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وألّف موسيقى تصويرية لـ 25 فيلماً، منها أفلام مصرية، وأيضا لمسلسلات، ومعزوفات كلاسيكية على البيانو، من أشهرها موسيقى فيلم “دمي ودموعي وابتسامتي” وفيلم “حبيبتي” وفيلم “أجمل ايام حياتي” ومسلسل “عازف الليل”.

من أعماله ألحان وكلمات عدد من أشهر أغاني الفنانة فيروز. كذلك لحّن إلياس العديد من أغاني الفنانة صباح، مثل كيف حالك يا أسمر، شفته بالقناطر، ياهلي يابا. وغنى من ألحانه الفنانون وديع الصافي، ملحم بركات، نصري شمس الدين، وماجدة الرومي، كما تعاون مع عدد من مغني جيل أحدث، منهم جوليا بطرس وباسكال صقر.