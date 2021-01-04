راقصة تصدم الجمهور بما فعله بها كورونا.. وهذا ما حدث لها (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - أثارت الراقصة الاستعراضية رنين الأمير، حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد تصريحاتها عن الحالة الاقتصادية السيئة التي تمر بها.

وقالت الراقصة الاستعراضية رنين الأمير إنها تعمل في المجال منذ 16 عامًا، مضيفةً: «بيوتنا اتخربت، بِعت الذهب وعفش البيت ولسه عليّا ديون وفواتير الغاز والكهرباء والمياه، الرقص ده أكل عيشي ومعرفش أشتغل حاجة تاني غيرها».

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وأوضحت الراقصة الاستعراضية رنين الأمير: أن الراقصات المصريات يواجهن تحديات عدّة، طوال الشهور الماضية، لاسيما فترة احتفالات رأس السنة الجديدة، وذلك بسبب الأحوال التي تشهدها أغلب البلاد من تفشي الموجة الثانية من فيروس كورونا، متابعة أن هناك راقصات يعملن دون تصاريح وفي أماكن غير رسمية ويتواجد من حفل لآخر، متسائلة: «إزاي دول شغالين وكده وإحنا في الظروف دي؟».

وشددت على الأزمة التي تُهدد الرقص الشرقي في مصر، والذي تكمن في وفود الراقصات الأجانب التي شهدت تزايدًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، متابعة: «كل واحدة تيجي تقعد هنا كام شهر وتشتغل، تبعت تجيب ولاد خالتها وقرايبها تعلمهم شوية ويجوا يشتغلوا هنا، وبعضهم يشتغل من غير أوراق وتصاريح».

وأضافت: «إحنا عندنا هنا عُقدة الخواجة، وكل واحد يجيب في فرحه أو حفلة خاصة رقاصة أجنبية، حتى لو مبتعرفش ترقص، بس عشان يتباهى بعد كده إنه جاب رقاصة أجنبية، ده خراب بيوت لينا»، متابعة: «قد يكون مُشاع عن بعض الراقصات المصريات بارتكابهن أعمال غير أخلاقية لكن أغلبية الراقصات يعتمدن على تلك الوظيفة كمصدر دخل أساسي لهن وأعضاء داخل نقابة الممثلين».