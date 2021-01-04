شكرا لقرائتكم خبر عن اتفرج – نسرين طافش هتجننك بجمالها الطبيعي والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - نشرت الفنانة السورية نسرين طافش صورة جديد لها على موقع التواصل الإجتماعي لتبادل الصورة و الفيديوهات ” إنستجرام ” بجوارغزالة على حسابها الشخصي.
وظهرت نسرين طافش وهي ترتدي تيشرت ابيض واعتمدت من الناحية الجمالية علي القليل من المكياج وترك شعرها منسدلا على كتفيها .
وعلقت الفنانة السورية بالتعليق علي الصورة القلوب التي تنبض محبة وجمالًا لليست وحدها الشمس التي تشرق في هذا الكون كل صباح فهناك وجوه تشرق وكلمات تشرق وعيون تشرق وأجمل أشراقة دومًا هي وجود النفوس الطيبة والأرواح الراقية في حياتنا صباحكم مشرق بالمحبة والأمل
ولكنها حظت الصورة بإعجاب متابعيها على موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام حصلت علي الكثير من التعليقات مثل يا صباح الورد والياسمين والورد الى اجمل فتاة بالعالم- يسعدلي صباحك يا قمر ، و كل عام و انت ناجحة، متألقة في سماء الفن العربي يا عزيزة على قلبي – قمررر بموت فيكي – صباح الجمال والحب والسلام .
كان مسلسل “ختم النمر”، آخر أعمال نسرين طافش من تأليف أحمد سمير فرج، وسيناريو وحوار محمد عبد المعطى، ومن إخراج أحمد سمير فرج.