رانيا يوسف تصدر فتوى دينية عن الحجاب وتؤكد: لن أرتديه أبدًا

عدن - ياسمين عبد العظيم - في لقائها المثير للجدل مع الإعلامي نزار الفارس واصلت الفنانة المصرية رانيا يوسف تصريحاتها الجريئة وأكدت رفضها التام للحجاب.

رانيا قالت إنه شيء فُرض على المصرين من أواخر السبعينات والثمانيات من القرن الماضي.

وأضفت أن الحجاب لا علاقة له بستر المرأة وأنه لا يزيد من ستر المرأة شيء.

وتابعت أن زوجات علماء الأزهر لم يرتدين الحجاب، كما قالت أنها تتحدى أي أحد يخرج صورة لامرأة محجبة وسط جمهور حفلات أم كلثوم.

رانيا يوسف أكدت أن الحجاب ليس فرضًا في الإسلام وإلا كان تم فرضه بشكل مباشر على جميع المسلمين.