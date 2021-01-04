شكرا لقرائتكم خبر عن مراة الفنان محمد الشرنوبي نازلة في بوس والجمهور مبسوط – اتفرج والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هنأت راندا رياض زوجة محمد الشرنوبي بعيد ميلاده ونشرت صور رومانسية جديدة لهما عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وعلقت راندا على الصور قائلة: “كل سنة وانت طيب يا احلى حاجة و اهم واحد في حياتي كلها❤️ كل سنة وانت طيب يا حب عمري ربنا يخليك ليا و يحفظك و يحميك يا اطيب قلب في الدنيا ????????❤️❤️Happiest of birthdays ???? “.

وكان قد أعلن الفنان محمد الشرنوبى وزوجته راندا رياض عن تعافيهما من الإصابة بفيروس كورونا المستجد وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام وتحديدا عبر خاصية الاستورى.

ونشر محمد الشرنوبى نتيجة المسحة التى أجراها والتى كشفت عن تعافيه من الإصابة بالفيروس.

كما كتبت زوجته راندا عبر إنستجرام: “الحمدلله عملنا مسحة جديدة وطلعت سلبي بعد أسبوعين وتخلصنا من فيروس كورونا.. شكرًا لكل اللي سألوا علينا واتمنى كل اللي عندهم الفيروس السخيف ده يتخلصوا منه”.