جوهرة تصدم الجمهور بنشر فيديو لها خلال الاستحمام.. وصدمة تصيب متابعيها (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - الراقصة جوهرة

حالة من الجدل تسببت فيها الراقصة الاستعراضية جوهرة، حيث نشرت مقطع فيديو قصير لا تتجاوز مدته الـ 15 ثانية، خلال الاستحمام داخل البانيو.

ويحسب ما جاء في الفيديو، فقد ظهرت الراقصة الاستعراضية جوهرة في البانيو بحمام أحد الفنادق الشهيرة في مدينة دبي الإماراتية، حيث ظهرت جالسة داخل البانيو المليء بالصابون، مع تصوير قدمها المرفوعة على الحائط.

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وتسبب الفيديو في حالة واسعة من الانتقادات، بسبب جرأتها، حيث وصفها الجمهور والمتابعين بأنها أنها غير ملائمة للعرض، وأنها لا تحترم العادات والتقاليد الشرقية.

يأتي ذلك بعد عدة أيام، من نشرها مقطع فيديو مشابه عبر خاصية «استوري»، داخل الحمام نفسه، والذي سبب في حالة من الجدل.

يشار إلى أن تلك المقاطع، نُشرت بعد ظهور الراقصة الروسية، بأزياء بدون بطانة، في أحدث جلسة تصوير لها، والتي شاركتها مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وظهرت الراقصة الاستعراضية جوهرة ببنطلون أبيض مزين بخطوط بنية، والذي تميز بأنه شفاف، ومزود بحزام ذهبي لامع، مع توب ضيق وسترة طويل وفضفاضة وبدون أكمام.