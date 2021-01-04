أنت اتجننت ده هاني .. حقيقة المشهد المحذوف الذي أثار الجدل على مواقع التواصل (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة مشهد من أحد المسلسلات، حيث تسبب في ضجة كبيرة على السوشيال ميديا.

وبحسب ما جاء في المشهد، والذي كان من ضمن أحداث مسلسل «هذا المساء» وجمع المشهد الفنانين أروى جودة «نائلة» وزوجها إياد نصار «أكرم» وصديقها محمد سليمان «هاني».

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وتسبب المشهد في حالة من الجدل على مواقع التواصل، حيث وجد فيه بعض وراد مواقع التواصل الاجتماعي مادة دسمة للسخرية والفكاهة، لدرجة أن البعض ادعى أن المشهد تم حذفه من المسلسل.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع ساخر تم استخدام مشهد من «هذا المساء» فيه، وجمع المشهد الفنانين أروى جودة «نائلة» وزوجها إياد نصار «أكرم» وصديقها محمد سليمان «هاني»، عندما عاد أكرم من خارج المنزل ليجد نائلة وهاني قادمان من الدور العلوي.

وعندما تنتاب أكرم الهيستريا متسائلًا عن سبب نزولهما معا من أعلى، يخبره هاني ببساطة أنه كان يضع الطفلين في الفراش، ليصيب أكرم الجنون قائلا «والمفروض أصدق الكلام ده»، لترد عليه أروى جودة قائلة «في إيه يا أكرم أنت اتجننت.. ده هاني!».

استخدم صناع الفيديو بعض المقاطع الأخرى التي تم تركيبها وكأنها تعليقات على جُمل المشهد، فخرج بصورة مضحكة، لأنها ركزت على اقتطاع المشهد من سياقه في المسلسل، فبدت الجُمل مشوشة وصادمة إلى حد مثير للسخرية.

الفيديو أثار السخرية ودفع العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي لتداوله والتعليق عليه تعليقات ساخرة مستخدمين تعبير «ده هاني» كنوع من الدعابة في تصميم الكوميكس، مما أعاد مسلسل «هذا المساء» للتريند مرة أخرى.