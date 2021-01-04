في عيد ميلادها الـ72.. نيللي تكشف سر غيابها وتدعو بالشفاء ليسرا

عدن - ياسمين عبد العظيم - دعت الفنانة نيللي بالشفاء لزميلتها الفنانة يسرا التي أصيبت بفيروس كورونا.

جاء ذلك في مداخلة مع الإعلامية إيمان الحصري بمناسبة عيد ميلاد نيللي الـ72.

نيللي بررت عدم تواجدها داخل مناسبات الوسط الفني بقولها: من حين لآخر بخرج ومعنديش أصدقاء كتير من الوسط الفني، غير إلهام شاهين وليلى علوى، ويسرا وبدعيلها كل يوم تخف يا رب.

وأضافت نيللي: المفروض الشخص دائمًا يشوف الحاجة الحلوة.. وبحب أتفرج على الفوازير ومش بظهر بشكل مكثف، قائلة: يا بخت من زار وخفف.. والحمد الله.

وتابعت: هقنع نفسي إني اطلع في التليفزيون الفترة المقبلة.. و2020 كان عاما عاديا بالنسبة لي.. لكن الكورونا حاجة حزينة.. ويحاول مفكرش فيها وكل اللى يجيبوا ربنا كويس”.