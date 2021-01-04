أحمد زاهر: المشاهد الساخنة سيئة جارية وأرفضها أنا وبناتي

عدن - ياسمين عبد العظيم - قال الفنان المصري أحمد زاهر إنه وضع قيوداً لابنتيه ليلي وملك في الأعمال الفنية التي يقمن بها، وهي عدم تقديم مشاهد ساخنة أو جريئة تتضمن القبلات أو الأحضان.

وقال أحمد زاهر إن تلك القيود هي نفسها التي وضعها لنفسه طوال مشواره الفني وبالتالي وضعها لبناته.

وأضاف أحمد زاهر: المشاهد الساخنة سيئة جارية وهتفضل جارية في حياة صاحبها وحياة ولاده وأحفاده وأنا عمري ما قدمت مشاهد ساخنة وزي ما عملت القيود دي لنفسي بناتي برده عندهم نفس القيود.

وتابع: أنا عمرى ما عملت كده ولا عمرى أقدم مشاهد على سرير، أنا مقتنع الحاجات دى ملهاش علاقة بالفن أنا مقتنع إنى لو عايز أقول أن فلان مع فلانة فى غرفة أشير لها لأنى هاثير غرائز ليه..

ونفي الفنان أحمد زاهر منعه للمعجبين من التقاط الصور التذكارية مع ابنته ليلي، ووضح ما حدث خلال الفترة الأخيرة بعد انفعاله على أحد المعجبين الذي أصر على التقاط الصور معها.

وأوضح أنه لا يرفض التواصل مع الجمهور أو تواصل ابنته معهم خاصة أنها تعمل في مجال الفن ولا يوجد ما يمنع من التقاط الصور معها ولكن ليس من حق المعجب أن يضع يده على ظهر ابنته.