زوجة أحمد عبد العزيز تخطف الأنظار بجماله.. لن تصدق من هي (شخصية شهيرة)

عدن - ياسمين عبد العظيم - يعد الممثل أحمد عبد العزيز واحدا من نجوم فترة التسعينيات، قدم خلالها مجموعة كبيرة من الأعمال جعلته نجم الدراما التليفزيونية.

خطفت السيدة دينا شرف الدين، زوجة الفنان المتألق أحمد عبد العزيز حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي في أحدث ظهور لها.

أنت اتجننت ده هاني .. حقيقة المشهد المحذوف الذي أثار الجدل على مواقع التواصل (اتفرج)

مفاجآت جديدة في واقعة قتل مدرس لزوجته أمام المارة في بولاق الدكرور

ووفقًا لما جاء في الصور التي انتشرت بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، فقد ظهرت الإعلامية والكاتبة الصحفية الكبيرة دينا شرف الدين برفقة الفنان أحمد عبد العزيز ليتبين في النهاية أنها زوجته.

وفي وقت سابق، كان الفنان الكبير أحمد عبد العزيز قد تحدث عن علاقته بزوجها وتأثير عمله على علاقتهما ببعضهما البعض هذه الأعمال، حيث تطرق إلى انشغاله طوال فترة شهر رمضان في التصوير وابتعاده عن أسرته.

وردًا على تلك التصريحات، قالت الكاتبة الصحفية دينا شرف الدين إنها اعتادت خلال هذه الفترة على ابتعاده عنها وانشغاله، وكانت تقدر المجهود الذي يقوم به خاصة أنه قدم مجموعة كبيرة من الأعمال الهامة والمميزة التي تعتبر من أهم إنتاجات التليفزيون.

وعن شخصيته في المنزل قالت إنه ديمقراطي ولكنه لا يقدم لها المساعدة في المنزل، وأقصى ما يمكنه القيام به هو إعداد الشاي أو إعطاء توصيات على الطعام الذي تعده.

أضافت، أنهما يتشاركان في أغلب الأمور والقرارات، وأنها تحب قراءة الأعمال التي تعرض عليه وتعطيه رأيها ولكن في النهاية الكلمة كلمته وهو من يحدد إن كان سيقبل العمل أو يرفضه.