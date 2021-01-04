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شكرا لاهتمامكم بخبر لهذا السبب نجوي كرم وجورج وسوف يتصدران محركات البحث..اتفرج والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين عبد العظيم - جورج وسوف، سلطان الطرب كما يطلق عليه، له قاعدة جماهيرية كبيرة، في جميع أنحاء العالم، يمتلك جورج تراث غنائي كبير، أغانيه تحقق دائما المراتب الأولى في السابقات الغنائية.
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أثار لقاء النجم السوري جورج وسوف بمناسبة أعياد رأس السنة يُحدث ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يتداول جمهوره مقاطع من الحلقة ويعبّرون عن حبهم الكبير له.
لكن احتل موقع الصدارة المقطع الذي تحدّث فيه “سلطان الطرب” عن النجمة اللبنانية نجوى كرم معبّراً عن رأيه بها، قائلا: “نجوى حبيبة قلبي وصديقتي”… وأضاف: “خلص وصلت. عندما تقول نجوى كرم الكل يعرف من هي”.
أعادت نجوى نشر هذا الجزء من الحلقة على حسابها في “تويتر” وغرّدت قائلةً: “كل عمرك الزهرة الفنية وبتضل… حبيب قلبي وقلب الكل يا أبو وديع… الله يطوّل بعمرك “.
وردّ الوسوف على تغريدة نجوى بتغريدة قال فيها: “يا نجوى، ما في داعي اشكرك على يللي كتبتي، الكل بيعرف إنو إنت الأقرب الى قلبي (big time) “.
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سلطان الطرب #جورج_وسوف خلال سهرة رأس السنة على قناة #لنا في فقرة الحكَم :
" #نجوى_كرم طبعاً صَديقتي، أي حبيبة قلبي "@najwakaram @wassouf ... pic.twitter.com/2lh0golFs1
سلطان الطرب #جورج_وسوف خلال سهرة رأس السنة على قناة #لنا في فقرة الحكَم :
يُذكر أن “سلطان الطرب” أطلق أخيراً أغنية “صاحي الليل” وحققت نجاحاً كبيراً بعد فترة قصيرة من طرحها. وفي المقابل، طرحت نجوى حديثاً كليب حماسياً ويضج بالحركة لأغنية “معذور قلبي” ونال إعجاب جمهورها ومحبّيها.