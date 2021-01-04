لهذا السبب نجوي كرم وجورج وسوف يتصدران محركات البحث..اتفرج

عدن - ياسمين عبد العظيم - جورج وسوف، سلطان الطرب كما يطلق عليه، له قاعدة جماهيرية كبيرة، في جميع أنحاء العالم، يمتلك جورج تراث غنائي كبير، أغانيه تحقق دائما المراتب الأولى في السابقات الغنائية.

جورج وسوف يحتفل بخطوبة ابنه وتعليق طريف على صور العروسين.. اتفرج

أثار لقاء النجم السوري جورج وسوف بمناسبة أعياد رأس السنة يُحدث ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يتداول جمهوره مقاطع من الحلقة ويعبّرون عن حبهم الكبير له.