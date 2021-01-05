مفاجأة الأهلي سيتعاقد مع هذا اللاعب ..اتفرج

عدن - ياسمين عبد العظيم - عمرو وردة، لاعب كرة قدم مصري، يلعب في صفوف المنتخب المصري الأول، محترف في صفوف باوك اليوناني، دائما ما يثير الجدل والانتقادات بسبب تصرفاته وردود أفعاله التي يراه الكثيرون طائشة.

عمرو وردة يكشف كواليس خطيرة في أزمة التحرش ودعم محمد صلاح له

فجّر الإعلامي سيف زاهر مفاجأة من العيار الثقيل، بتأكيده أن عمر وردة، قد ينتقل لصفوف النادي الأهلي خلال الميركاتو الجاري.

وكشف زاهر أن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، يشاهد حاليا فيديوهات للاعب بعد عرضها عليه، قبل اتخاذ القرار النهائي سواء بضم اللاعب أو صرف النظر عن الصفقة قبل خوض مونديال الأندية، والمقرر له مطلع شهر فبراير المقبل.

اتفرج.. رد ناري من نجم الزمالك على اتهامه بالإساءة إلى جمهور الاهلي

وقال زاهر عبر برنامجه على قناة “أون تايم سبورتس”، إن موسيماني سيحسم قراره بشأن عمرو وردة خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل حسم الصفقة بشكل سريع أو التراجع عن الصفقة نهائيًا.