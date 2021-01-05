اقتحمت عالم الإغراء وتزوجت شقيق رشدي أباظة.. سر اعتزال نجمة السبعينات حياة قنديل وابنتها الوحيدة تظهر نسخة منها.. صور

عدن - ياسمين عبد العظيم - تنتمي الفنانة حياة قنديل إلى جيل السبعينات حيث قدمت خلاله مجموعة من الأعمال لم تحصل فيها على البطولة المطلقة لكنها امتلكت مساحات كبيرة في عدد من الأفلام.

شاركت النجمة الكبيرة فاتن حمامة في بطولة فيلم امبراطورية ميم واقتحمت عالم الإغراء في فيلم المذنبون مع سهير رمزي وفيلم دائرة الانتقام مع نور الشريف والذي قدمت فيه دور فتاة تلجأ إلى العمل كفتاة ليل بعد سجن شقيقها.

دور فتاة الليل قدمته حياة قنديل أيضا في فيلم أين عقلي مع ؤشدي أباظة وسعاد حسني ومحمود ياسين.

ولدت حياة قنديل بمدينة القاهرة يوم 23 نوفمبر عام 1951 واسمها الكامل حياة محمد قنديل، وحصلت على شهادة الدبلوم في التجارة في عام 1968، ولم تستكمل تعليمها.

اتجهت للعمل الفني، وقدمت أكثر من 30 فيلم للسينما المصرية، منها: السكرية، صوت الحب، الرصاصة لا تزال في جيبي، واعتزلت العمل الفني تمامًا منذ بداية الثمانينات بعد زواجها من الفنان فكري أباظة وهو الشقيق الأصغر للفنان رشدي أباظة.

منذ ذلك الوقت وهي مختفية تماماً عن الظهور الإعلامي أو المناسبات الاجتماعية لكن ظهرت أخبارها مؤخرا بعد دخولها المستشفى إثر وعكة صحية.

وقد قالت قنديل، عن اعتزالها الفن في حوار قديم لها: ليس هناك أفضل من المكوث في بيتي مع زوجي وابنتي حتى ولو كان البقاء في الأستوديو لساعات طويلة.

أنجب فكري أباظة من حياة قنديل ابنة “الشيماء، ولكنها لم تدخل الوسط الفني مثل والديها، فهي قررت الابتعاد عن الوسط الفني نهائياً وأن تستكمل حياتها وهي تعمل الآن كمدرسة، وأكد الجمهور بأنها تشبه والدتها كثيرا.