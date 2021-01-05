نادية الجندي وفاروق الفيشاوي في وضعية جريئة على يخت بكواليس أشهر أفلامهما.. لقطة نادرة

عدن - ياسمين عبد العظيم - شارك الفنان الراحل فاروق الفشاوي في عدد من الأفلام التي قامت ببطولتها الفنانة نادية الجندي.

من بين هذه الأفلام فيلم شبكة الموت الذي ينتمي إلى نوعية أفلام الجريمة وأنتج عام 1990.

تدور أحداث الفيلم الذي كتبه بشير الديك وأخرجه نادر جلال حول بسيوني الذي يتزعم عصابة لتهريب المخدرات من اليونان,

تستعين الشرطة بنور التي كانت على علاقة فديمة بزعيم العصابة من أجل الإيقاع به.

في لقطة نادرة من كواليس الفيلم ظهرت نادية الجندي في صورة جريئة مع الفنان فاروق الفيشاوي وهي ترتدي الشورت وتجلس على ساقيه.