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شكرا لاهتمامكم بخبر اتفرج..بعد الانفصال عن دينا الشربيني كيف عادت العلاقة بين عمرو دياب وأبنائه والان مع التفاصيل
بدأ الهضبة مؤخراً متابعة أبنائه على مواقع التواصل الاجتماعي، وبالأخص إنستجرام، بعدما كان يقتصر حسابه الرسمي لعرض أعماله الفنية الجديدة، حيث قام مؤخرا بمتابعة أبنائه من زوجته الثانية زينة عاشور وهم جنى وكنزي وعبدالله، أيضًا بدأ متابعة ابنته نور، من زوجته الأولى شيرين رضا، ويأتي كل ذلك بعد انفصاله بشكل نهائي عن دينا الشربيني.
لتكون القائمة التي يتابعها الهضبة عبر إنستجرام مكونة من، أبنائه الأربع، بالإضافة إلى المستشار تركي آل الشيخ، وأحمد حلمي، وراغب علامة فقط.
ومن ناحية أخرى، طرح عمرو دياب في الأيام القليلة الماضية ألبوم يا أنا يا لأ كاملاً، بعدما كان يطرح أغنية واحدة كل يوم، ولاقى الألبوم نجاح وتفاعل كبير من قبل محبيه وجمهوره من مصر والوطن العربي.