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اتفرج..بعد الانفصال عن دينا الشربيني كيف عادت العلاقة بين عمرو دياب وأبنائه

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عدن - ياسمين عبد العظيم - تردد أنباء قوية، حول إنفصال المطرب الكبير عمرو دياب “الهضبة” عن الممثلة دينا الشربيني، نهاية العام الماضي2020، بعد خلاف حدث بينهما في الساحل الشمالي، كما روى البعض، أدى إلى إضطراب العلاقة بينهما، وتركها منزله في الفيورسيزون.
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بدأت الأخبار تتداول، حول علاقة عمرو دياب بأبنائه الأربعة، الذين يعيشون في إنجلترا مع والدتهم، من أجل الدراسة، حيث إلتقى عمرو دياب مع أبنائه أثناء زيارتهم الأخيرة لـ مدينة دبي السياحية، خلال الاحتفال بأعياد الكريسماس.

بدأ الهضبة مؤخراً متابعة أبنائه على مواقع التواصل الاجتماعي، وبالأخص إنستجرام، بعدما كان يقتصر حسابه الرسمي لعرض أعماله الفنية الجديدة، حيث قام مؤخرا بمتابعة أبنائه من زوجته الثانية زينة عاشور وهم جنى وكنزي وعبدالله، أيضًا بدأ متابعة ابنته نور، من زوجته الأولى شيرين رضا، ويأتي كل ذلك بعد انفصاله بشكل نهائي عن دينا الشربيني.

لتكون القائمة التي يتابعها الهضبة عبر إنستجرام مكونة من، أبنائه الأربع، بالإضافة إلى المستشار تركي آل الشيخ، وأحمد حلمي، وراغب علامة فقط.

ومن ناحية أخرى، طرح عمرو دياب في الأيام القليلة الماضية ألبوم يا أنا يا لأ كاملاً، بعدما كان يطرح أغنية واحدة كل يوم، ولاقى الألبوم نجاح وتفاعل كبير من قبل محبيه وجمهوره من مصر والوطن العربي.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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