- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لاهتمامكم بخبر لهذا السبب.. حمادة هلال يطلب الدعاء من جمهوره..اتفرج والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين عبد العظيم - حمادة هلال، مطرب مصري، يعتبره البعض ينتمى إلي المطربين الشعبين، له العديد من الأغاني الناجحة، بالإضافة إلى أقتحامه مجال التمثيل، من خلال الأفلام السينمائية والمسلسلات التليفزيونية، التى حققت مشاهدة جيدة.
حمادة هلال ينهار باكيًا على الهواء ودموعه تثير تعاطف الجمهور .. ما القصة؟
شارك حمادة هلال جمهوره ومتابعيه عبر حساباته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام” ، صورة تجمعه بزوجته، وبكلمات مؤثرة طلب من جمهوره أن يدعوا لها بالشفاء بعد إصابتها بفيروس كورونا، وعلق على الصورة : يارب يشفيكي ويحفظك ويباركلي في عمرك ياحته من قلبي يا أم عيالي .. أسألكم الدعاء لـ أسما الطيبة الحنينة بنت الأصول اللي طول عمرها تفرح الناس وتيجي على نفسها، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكي.
محمد عبد الفتاح عبد العزيز هلال (20 مارس 1982–) المعروف باسمه الفني حمادة هلال هو مغني، وممثل، وملحن مصري، تزوج من أسما سميح عام 2009.
ومن ناحية أخرى، طرح حمادة هلال، أحدث أعماله الغنائية بعنوان طحن في طحن، وحققت الأغنية رد فعل جيد، وتجاوزت نسبة مشاهدة الكليب على يوتيوب مليون مشاهدة في حوالي شهر، والأغنية من كلمات هشام عبدالحليم، وألحان حسن سراج، وتوزيع أوكا، وقام بإخراج الكليب أحمد عاطف، بينما كان هلال بطل آخر حملة إعلانية لشركة إتصالات، من إخراج هادي الباجوري.