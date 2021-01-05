لهذا السبب.. حمادة هلال يطلب الدعاء من جمهوره..اتفرج

عدن - ياسمين عبد العظيم - حمادة هلال، مطرب مصري، يعتبره البعض ينتمى إلي المطربين الشعبين، له العديد من الأغاني الناجحة، بالإضافة إلى أقتحامه مجال التمثيل، من خلال الأفلام السينمائية والمسلسلات التليفزيونية، التى حققت مشاهدة جيدة.

حمادة هلال ينهار باكيًا على الهواء ودموعه تثير تعاطف الجمهور .. ما القصة؟