أم ناجحة ومذيعة متألقة ومنتجة عظيمة.. لماذا ريا أبي راشد مثل أعلى للسيدات؟

عدن - ياسمين عبد العظيم - ريا أبي راشد

اختارت المجلة الشهيرة identity magazine الإعلامية الشهيرة ريا أبي راشد لتكون واجهتها في بداية عام 2021.

حققت ريا أبي راشد إنجازات كبيرة وهي لاتزال في سن الشباب، فهي مذيعة رائعة ومنتجة ناجحة وقبل كل ذلك فريّا زوجة وأم مذهلة.

من هي ريا أبي راشد؟

ريا هي امرأة لبنانبية تعمل كمقدمة برامج ولكنها أصبحت الأشهر ليس فقط محلياً أو عربياً، بل عالمياً فهي تقدم برنامج scoop with Rayah الذي ينتظره مختلف الجماهير العالمية، حيث أنها تُجري لقاءات مع أشهر نجوم هوليوود مثل “توم كروز” و”براد بيت” وغيرهم كثيراً. يقدم هذا البرنامج كل أخبار الفن والسينما العالمية، كما أنها تُجري تقييماً لأحدث الأفلام لتسهل على المشاهدين الاختيار والمتابعة.

لم تكتفي ريّا بتقديم برامج عالمية بل أمتعت المشاهد العربي عندما قدمت برنامج Arabs got talent على مدار سنوات عدة.

تقول ريا في أحد لقاءاتها :”عرفت أنني أرغب في العمل في مجال الإعلام منذ أن كنت طفلة، فأتذكر ذات مرة صنعت مجلة المدرسة كاملةً وحدي”.

تعيش رايا آبي راشد في مدينة لندن الإنجليزية مع زوجها وابنتها الرائعة، ودائماً ما تشارك رايا جمهورها على انستجرام بلقطات من حياتها الطبيعية وهي تطبخ وما إلى ذلك.