لأول مرة.. حورية فرغلي تكشف تفاصيل الحادث الذي أدى لتشوه أنفها

عدن - ياسمين عبد العظيم - تعاطف كبير حازت عليه الفنانة حورية فرغلي، وذلك بعد تصريحاتها التي تحدثت من خلالها عن معاناتها بسبب تخلي زملائها في الوسط الفني عنها، بعد مرضها وتشوه أنفها وغيابها عن الأعمال الفنية منذ نحو عامين.

وخلال تصريحات تليفزيونية، أوضحت الفنانة حورية فرغلي أنها تنتظر منذ نحو عام فتح السفارة الأمريكية بالقاهرة، لكي تحصل على تأشيرة سفر وتتوجه لإجراء عملية جراحية أخيرة هناك، لافتة إلى أنها تعيش بمفردها منذ بداية أزمة كورونا ولا تخرج من منزلها إطلاقها حتى لا يراها الناس.

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وأضافت الفنانة حورية فرغلي لا تعاني من أي أمراض وأنها بصحة جيدة، لكن حدث تغير كبير في شكلها وصوتها بسبب تشوه أنفها، فضلا عن فقدانها حاستي التذوق والشم تماما منذ 3 سنوات تقريبا قائلة: «مش بستطعم بأكل ولا بشم أي ريحة. ساعات ببقا خايفة لو حصل حريقة مثلا ما أخدش بالي لأني مش هحس بريحة الدخان.. ربنا مدينا نعم أنا معرفتش قيمتها غير دلوقتي».

وعن تفاصيل الحادث الذي تعرضت له، قالت الفنانة حورية فرغلي: «أنا الحصان وقع فوقي بالكامل وعلى وشي.. معنديش مناخير.. عملية صعبة لأنها مش بس شكل لا كمان جيوب أنفية وإني أتذوق وأشم وصوتي يرجع طبيعي.. أنا حابسة نفسي بقالي 10 شهور مطلعتش برا أوضة نومي عشان مش عاوزه حد يشوفني ويقارن شكلي دلوقت باللي قبل كده».

في نفس السياق، أعربت حورية فرغلي عن انزعاجها من تخلي الفنانين عنها، بعد أن ابتعدت عن الساحة الفنية، مضيفة: «لما كنت ناجحة كان في ناس كتير حواليا.. لكن لما قعدت عشان أتعالج ملقتش حد جنبي.. تليفوني مبيرنش، محدش بيسأل خالص، والناس اللي ياما وقفت جنبهم ومتأخرتش في حاجة فجأة إتنسيت بالنسبة لهم وكإنهم ميعرفونيش!».