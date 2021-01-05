شكرا لقرائتكم خبر عن اتفرج .. عبير صبري خلعت الهدوم وقاعدت بالبكيني والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حلت الفنانة المصرية عبير صبري ضيفة في الإعلامي ” عمرو الليثي ” في برنامجه ” واحد من الناس ” الذي يبث على قناة الحياة في الحلقة التي ستتم إذاعتها يوم الجمعة المقبلة.

وكشف البرومو الخاص بالحلقة عن حديث الفنانة حول ندمها الشديد على ارتداء الحجاب حيث لم تكن واثقة من هذه الخطوة وندمت أيضا على خلع الحجاب.

كما تحدثت عن العقد التى تعرضت لها وبسببها لا ترغب في الإنجاب وتحمل مسئولية أطفال والمواقف الصعبة التي حدثت لها مع والدها وتحملها لمسئولية والدتها وأخواتها وأسباب لجوئها لعيادات الطب النفسي.

وأشارت إلى إنها تعرضت للاضطهاد في مجالها الفني وللخيانة مما جعلها تمنع شقيقتها مروة من خوض تجربة التمثيل.