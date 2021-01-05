شكرا لقرائتكم خبر عن مشهورة لـ”رانيا يوسف” : يا بتاعت الصدر والسمانة – اتفرج والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سخرت الاعلامية الكويتية مي العيدان من فن النجمة المصرية رانيا يوسف والذي وصفته بـ “الهابط” وذلك بعد الانتقادات التي كانت قد اثارتها بتصريحاتها الاخيرة حول ابراز مفاتن جسدها.

فقد نشرت الاعلامية الكويتية مي العيدان، عبر حسابها على “إنستغرام”، مشهداً لرانيا يوسف وأحمد السعدني من مسلسل “أفراح القبة”، وهو يدفع لها المال مقابل رؤيته لصدرها ولكنها ترفض. موضحةً أن بذلك المبلغ يرى ساقها فقط… وبعدها تنزع العباءة التي ترتديها ليشاهد ساقيها… وعلّقت على المقطع ساخرةً: “هذا فن رانيا يوسف الهابط… مين عاوز يشوف صدر ولا سمانة… كلمن يدلو بدلوه”.

كذلك نشرت العيدان مقطعاً مصوراً خلال حديث رانيا عن مفاتنها، وعلّقت عليه:“انا شفت قلة أدب كثيره في حياتي بس ما شفت هلقد الاخت تتكلم عن موخرتها وبعدين تقول وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. وتعطي أمثال شنو الأمثال هذه وانتي قبلها تتكلمين عن موخرتك”.

كما وأضافت: “والله مو عيب الا عيب وحرام كلمة وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ هذه آية بكتاب الله كتاب منزل. ومفروض انتي مسلمه انا وحده أقول هذه لازم تتعاقب عشان اتعرف تعدل من كلامها وأسلوبها”.