شكرا لقرائتكم خبر عن فنان مصري شهير: رفضت تأدية المشاهد الساخنة لهذا السبب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف فنان مصري شهير أسباب عدم قيامه بتأدية المشاهد الساخنة أو القبلات.

وقال الفنان أحمد زاهر في تصريحات صحفية: لم أؤدي أي مشهد لقبلة أو مشاهد ساخنة خلال مسيرتي .

وأضاف: أنا إنسان شرقي ومربي بناتي على قيم وأفكار معينة. مشاهد القبلات وغيرها هي سيئات جارية ستظل موجودة في حياته وحياة أولاده وأحفاده .

كما وأضاف: أنا عمري ما قدمت المشاهد دي وزي ما عملت القيود دي لنفسي فهي برضو معمولة لبناتي.