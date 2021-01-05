الكاف يعلن موعد قرعة دور المجموعات لبطولة دوري الأبطال..اتفرج

عدن - ياسمين عبد العظيم - أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “الكاف”، اليوم الثلاثاء، عبر صفحته الرسمية على “تويتر”، عن موعد قرعة دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا، والذي تقرر أن تكون يوم 8 من الشهر الجاري في القاهرة.

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وحدد الكاف مواعيد مباريات دور المجموعات لدوري الأبطال كالآتي:الجولة الأولى – 12/13 فبراير 2021الجولة الثانية – 23 فبراير 2021الجولة الثالثة – 5/6 مارس 2021الجولة الرابعة – 16 مارس 2021الجولة الخامسة – 2/3 أبريل 2021الجولة السادسة – 9/10 أبريل .

وستقام مباريات الدور التمهيدي الثاني من كأس الكونفدرالية الأفريقية كالآتي:الذهاب – 14 فبراير 2021الإياب – 21 فبراير 2021.

اعتبر كاف فريق الزمالك متأهلاً بشكل اعتباري إلى دور المجموعات من دوري الأبطال بعد أن فشل فريق جازيل بطل تشاد في الحضور إلى القاهرة لخوض المباراة.

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ويواجه النادي الأهلي اليوم الثلاثاء فريق سونديب بطل النيجر في مباراة العودة بعد أن كان قد فاز عليه ذهابًا بهدف دون رد سجله أليو ديانج.

وعلى صعيد الكونفدرالية فإن بيراميدز نجح في الفوز على الاتحاد من ليبيا بهدف دون رد في مباراة الذهاب والتي كانت قد جرت على ملعب الاتحاد الليبي في القاهرة يوم 22 ديسمبر الماضي، فيما حسم التعادل السلبي مباراة الممثل المصري الثاني في الكونفدرالية المقاولون العرب مع النجم الساحلي التونسي.