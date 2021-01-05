عودة الأحضان إلى طبيعتها.. ريهام أيمن تحتفل بشفاء زوجها.. اتفرج

عدن - ياسمين عبد العظيم - احتفلت الفنانة ريهام أيمن بتعافي زوجها الفنان شريف رمزي من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بعد إعلانه سلبية مسحته الأخيرة.

ريهام نشرت مجموعة من الصور التي جمعتها مع زوجها بعد شفائه وعلّقت عليها قائلةً: “يمكننا وأخيراً احتضانه مرة أخرى”.

وأعلن رمزي تعافيه من فيروس كورونا، مؤكداً أنه أجرى اختبار الفيروس وجاءت النتيجة سلبية، وغرّد على “تويتر” قائلاً: “الحمد لله على كل شيء نتيجة المسحة سلبية بفضل الله وبفضل حبكم ودعواتكم، تم شفائي من هذا المرض اللعين، ربنا يشفي ويتم شفاء كل مريض ويحفظنا جميعا يا رب”.



وكان شريف رمزي قد أعلن إصابته بفيروس كورونا في منتصف شهر ديسمبر الماضي، بعدما أجرى مسحة ثبتت إيجابيتها.