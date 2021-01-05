زينة تهاجم أحمد عز بطريق غير مباشر: مشاعري ماتت تجاه الرجال

عدن - ياسمين عبد العظيم - قالت الفنانة المصرية زينة إنها لا تفكر في موضوع الزواج ولا يشغل بالها مؤكدة: غالبا مشاعري ماتت تجاه الرجال.

وأضافت: محدش كرهني في الرجالة، إخواتي رجال وأولادي سيكونون أيضا، لكن أصبحت انظر للرجال بشكل مختلف، بعيدا عن الحب للزواج، فهناك أنواعا أخرى من الحب الأخوي والصداقة والزمالة”.

وإجابة على سؤال هل ستتزوج زينة مرة أخرى؟ أجابت: لم أعتد على الفشل، وفشل تجربتي لم يكن بإراداتي وهذا جعلني لا أريد إعادتها، أكيد في ناس محترمة وكويسة وممكن ألاقي مليون حد يحبني بس معنديش استعداد.

وأشارت زينة إلى أنها تقوم بالتحضير الأن لفيلمين ومسلسل لكن ظروف فيروس كورونا تسببت قي تعطيل كافة إجراءات التصوير والعمل