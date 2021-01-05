ابنة روبي تخطف الأنظار بجمالها في أول ظهور لها.. والجمهور يردك «جبتيها امتى؟»

عدن - ياسمين عبد العظيم - انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لـ «طيبة» سامح عبد العزيز، ابنة الفنانة المتألقة روبي من طليقها المخرج سامح عبد العزيز.

وبحسب ما جاء في الصورة التي انتشرت بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة لا سيما تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، فقد ظهرت الطفلة «طيبة» في أحضان الفنانة روبي.

زوجة أحمد عبد العزيز تخطف الأنظار بجماله.. لن تصدق من هي (شخصية شهيرة)

جوهرة تصدم الجمهور بنشر فيديو لها خلال الاستحمام.. وصدمة تصيب متابعيها (اتفرج)

وبدت الطفلة «طيبة» نسخة طبق الأصل عن والدتها، وبالرغم من أن الصورة انتشرت بشكل كبير إلا أن الكثير من جمهور الفنانة روبي لا يعلم أن لديها ابنة.

وفي وقت سابق، كانت قد انتشرت صورة للطفلة ذات الأربعة أعوام بمفردها من دون مشاركة من والدتها أو والدها أو اشقائها من الأب، وبدت نسخة مشابهة للفنانة روبي.

يذكر أن روبي لا تفضل ظهور طيبة في وسائل الإعلام، ولكنها كشفت مؤخرا عن امتلاك ابنتها موهبة فنية مؤكدة أنها ممثلة كبيرة، ولكنها تتمنى أن تصبح صغيرتها مهندسة، وقالت إنها “ألذ حاجة في الدنيا” وأجمل منها بكثير.