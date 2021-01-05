شكرا لاهتمامكم بخبر بعد تصريحاتها المثيرة للجدل..شمس الكويتية تخلت عن جنسيتها ودنجحت في الاغاني الرياضية..اتفرج والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - بعد ان أثارت ضجة كبيرة، بتصريحاته التى سبت فيها شيرين عبد الوهاب، المطربة المصرية، ووصفتها بأنها جاهلة وعديمة ابوعي، تصدر شمس الكويتية، محركات البحث خلال الأيام الماضية، حيث أدلت بهذه التصريحات أثناء تواجدها كضيفة في إحدى البرامج الخليجية.

بسبب الرجالة.. شمس الكويتية تهاجم شيرين عبد الوهاب

يرصد موقع “لايف نيوز” معلومات عن شمس الكويتية كما يطلق عليها.