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شكرا لاهتمامكم بخبر بعد تصريحاتها المثيرة للجدل..شمس الكويتية تخلت عن جنسيتها ودنجحت في الاغاني الرياضية..اتفرج والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين عبد العظيم - بعد ان أثارت ضجة كبيرة، بتصريحاته التى سبت فيها شيرين عبد الوهاب، المطربة المصرية، ووصفتها بأنها جاهلة وعديمة ابوعي، تصدر شمس الكويتية، محركات البحث خلال الأيام الماضية، حيث أدلت بهذه التصريحات أثناء تواجدها كضيفة في إحدى البرامج الخليجية.
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يرصد موقع “لايف نيوز” معلومات عن شمس الكويتية كما يطلق عليها.
1-ولدت في محافظة حفر الباطن شرقي السعودية.
2- والدها سعودي وأمها كويتية، وقد توفي والدها وهي بعمر السنتين، تزوجت والدتها بعد ذلك من رجل كويتي الذي قام بتربيتها وعاشت مع والدتها وزوجها في الكويت.
3-حصلت شمس على شهادة من «المعهد العالي للفنون الموسيقية» في الكويت.
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4-بدأت مشوارها الغنائي بتكوين فرقة شعبية بنهاية تسعنيات القرن العشريين، بينما كانت بدايتها الفعلية عندما قامت بتوقيع عقد مع «شركة رناد للصوتيات» التي تولت إصدار أول ألبوم غنائي خاص بها بعنوان «حبيب الورد» في عام2001.
5-استمرت بتقديم أغانيها باللهجة الخليجية، وطرحت ألبومها الثاني في2002، واختارت الفنانة أغنية «سبع مرات» لتصويرها فيديو كليب
6-دخلت عالم الأغاني الرياضية المخصصة لجماهير كرة القدم بأغنيتها «نصراوي لاتكلمني» وذلك بعد شهرة وسم «متصدر لاتكلمني» الذي أطلقه مشجعي نادي النصر السعودي في نهايات عام 2013.
7-ادعت شمس في لقاء على قناة العربيةفي عام 2015، أنها تخلت عن جنسيتها الخليجية وتحمل حاليا بطاقة خضراء بريطانية وفرنسية.
أول ظهور لها في عمل تمثيلي كان في 2018، حين شاركت في المسلسل الكوميدي “عوض أبا عن جد” الذي تبثه قناة إن بي سي، في رمضان.