شكرا لاهتمامكم بخبر أحمد فهمي يهنئ زوجته هنا الزاهد بهذه الصورة ..اتفرج والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - وجّه أحمد فهمي، رسالة تهنئة ​لزوجته هنا الزاهد، بمناسبة عيد ميلادها، اذ نشر صورة له برفقتها على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” ، وعلّق عليها بالقول: “كل سنة وانتي طيبة يا حبيبتي”.

اعمل اللي يريحك.. هنا الزاهد تدافع عن زوجها أحمد فهمي بعد الهجوم عليه

وقد لاقت صورتهما اعجاب عدد كبير من المتابعين.

الجدير ذكره ان أحمد فهمي كان قد هنّأ والدته مؤخرا بعيد ميلادها، اذ نشر صورة له برفقتها على حسابه الخاص، وعلّق عليها بالقول: “كل سنة وانت طيبة يا امي وعقبال مليون سنة … ( ملكش دعوة بيها يابو هشيمة )”.