شكرا لقرائتكم خبر عن بثدي عريان وبارز – اتفرج نسرين طافش نسيت الكاميرا مفتوحة وهي نايمة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاركت الفنانة نسرين طافش ، جمهورها بإطلالة مبهجة من خلال ارتدائها فستان فوشيا في أحدث ظهور لها عبر صفحتها الخاصة على موقع “إنستجرام”.

وقالت نسرين طافش تعليقًا على الصورة: “فكر بما يجعلك تشعر بحالة أفضل كي تسمح للحياة الطيبة الطبيعية التي هي لك أصلًا أن تكون، ابراهام هيكس”.

كما وكانت آخر أعمال نسرين طافش في الدراما المصرية مسلسل “الوجه الآخر” سيناريو وحوار ومعالجة درامية فداء الشندويلي. وإخراج سميح النقاش.

وُلدت نسرين في محافظة حلب، لأب من أصول فلسطينية من صفد، وأم جزائرية من وهران. وهي تحمل إضافة إلى مواطنتها السوريَّة الجواز الجزائري نسبة لوالدتها.

كما وانتقلت من مدينتها حلب إلى العاصمة دمشق في العام 1999، لتُكمل دراستها هناك، وانضمت للمعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق وتخرّجت منه في العام 2008. إلّا أنّ مشوارها الفني كان قد بدأ قبل تخرّجها بكثير، حيث بدأ تحديدًا في العام 2002 من خلال دورها في مسلسل هولاكو، ثم مثّلت العديد من الأدوار الناجحة. منها في مسلسلات: ربيع قرطبة، التغريبة الفلسطينية، وتوالت بعدها أعمال البطولة. ومنها دورها في مسلسل صبايا عام 2009، وفي مسلسل جلسات نسائية في العام 2011.