شكرا لقرائتكم خبر عن اتفرج – صافيناز تبدأ السنة الجديدة بروب مفتوح على البحري والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - احتلفت الراقصة الاستعراضية، صافيناز، بـ السنة الجديدة 2021، على طريقتها الخاصة، حيث أجرت جلسة تصوير بمظهر مختلف عن عادتها ونشرته على حسابها الشخصي على انستجرام، كانت ترتدي خلاله روب حمام مفتوح ويكشف مفاتنها.

وظهرت صافيناز في الصور ببرنص الاستحمام، أبيض اللون ومعه الشبشب الخاص به، أمام شجرتين كريسماس وكان الروب مفتوح من الأسفل وحتى الخصر، مما كشف عن إحدى ساقيها بالكامل.

وفي إحدى الصور ظهرت صافيناز بجانب عربة الغزلان الخاصة بعيد الميلاد، وكتبت على الفوتوسيشن “سنة جديدة سعيدة يا حبايبي يا حلوين”.

وانهالت التعليقات على الصور من الجمهور مهنئين صافيناز بالعام الجديد وأبدوا إعجابهم بالصور الجديدة لها.



