اتفرج..أول تعليق من مروان حامد على وفاة والده السيناريست وحيد حامد

عدن - ياسمين عبد العظيم - توفي السيناريست الكبير، وحيد حامد، السبت الماضي، بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز ال77، وتم تشيع جنازته من مسجد الشرطة بمدينة 6 أكتوبر، وسط عدد من نجوم الفن وأفراد عائلته.

اتفرج..بما وصى وحيد حامد عائلته وجهموره قبل وفاته

وحيد حامد، لديه ولد يعمل في مجال السينما، وهو المخرج مروان حامد، مخرج فيلم “إبراهيم الأبيض” بطولة الفنان أحمد السقا وعمرو واكد.

ونشر مروان حامد صورة والده عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” وكتب: “البقاء والدوام لله وحده.. شكراً لكل من عزانا وواسانا في مصابنا الأليم، شكراً لكل الكلام الجميل اللي اتكتب واتقال عن والدي في الصحافة والإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، شكراً لكل المشاعر الصادقة اللي شفناها، والدي قال في ندوته الأخيرة إن مروان له إخوات كتير، وقد كان اللي شفته في الأيام الأخيرة من مشاعر صادقة ونبيلة هي مشاعر أخوة حقيقية بتعكس مدى حب الناس لوالدي”.

تابع: “عايز أشكر من قلبي كل الناس اللي احتفت بوالدي أثناء تكريمه في مهرجان القاهرة واللي حضر ندوته. كل كلمة حلوة اتقالت أو اتكتبت أدخلت الفرحة على قلبه وسبحان الله كان قبل ما يفارقنا بأسابيع قليلة، أشكركم شكراً جزيلاً ويا ريت كل ما تتفرجوا على عمل بتحبوه من تأليفه، تدعوله بالرحمة والمغفرة”.

اتفرج ..صور من جنازة السيناريست الراحل وحيد حامد



يذكر أن وحيد حامد توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم الثاني من يناير الجاري، وذلك بعدما تم نقله الأيام الماضية إلى غرفة العناية المركزة في أحد المستشفيات، بعد تدهور حالته الصحية، حيث يعاني من مشاكل في القلب والرئة وتدهور في وظائف الكبد.

من أهم اعمال السيناريست الراحل، افلام “المنسي” ، “الإرهاب والكباب” ، “أضحك الصورة تطلع حلوة”، “الإرهابي”.