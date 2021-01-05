بـ «لفظ خارج».. رانيا يوسف تسب منتقدي تصريحاتها عن الحجاب (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - رانيا يوسف

سقطة جديدة تعرضت لها الفنانة المتألفة رانيا يوسف بسبب ردها على منتقدي تصريحاتها الأخيرة والتي انتقدت فيها الحجاب.

ومن خلال مقطع صوتي مسرب، هاجمت من خلاله تصريحاتها الأخيرة، حيث سبت منتقديها بألفاظ خارجة وخادشة للحياء، وذلك في مقطع صوتي منسوب لها.

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ومن خلال المقطع المنتشر عبلى مواقع التواصل الاجتماعي، فقد تحدثت الفنانة رانيا يوسف موجهة حديثها للإعلامي نزار الفارس، قائلةً: «ما تعتذرش المقابلة كانت حلوة وجميلة الناس هي اللي عقليتها وسخة».

أضافت رانيا يوسف في المقطع الصوتي المسرب: «أنا كنت خايفة من سؤال الحجاب عشان احنا بنقابل ناس عقليتها ضلمة ومش ندمانة على الانترفيو أنا كنت بتكلم بعفوية وواخدة راحتي واسفة يعني يلعن ابوهم بجد».

من ناحية أخرى، أثارت حلقته ضجة مع الفنانة رانيا يوسف بسبب تصريحاتها الجريئة، حيث قالت الفنانة، إنها لا تعترف بكون الحجاب فرض، متابعةً «يا ساتر أنا أكون محجبة ليه يعني هيضفلي إيه أنا كدا مستورة ومش لابسة مايوه».