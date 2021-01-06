على طريقة رانيا يوسف.. مشهد مسرب لنجلاء بدر يصدم الجمهور (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي مشهدًا من مسلسل «رمضان كريم»، والذي عُرض في شهر رمضان قبل الماضي.

وبحسب الفيديو الذي انتشر بشكل كبير على مواقع التواصل لا سيما تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، فقد ظهرت الفنانة نجلاء بدر برفقة إحدى أبطال العمل تتحدث فيه عن «الحور العين».

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وأثارت نجلاء بدر حالة من الجدل بسبب ظهورها في المشهد، حيث قالت: «هو لما الراجلة هيدخلو الجنة هياخدو حور عين، احنا هناخد إيه؟ أحيه لو هنطلع نطبخ ونغسل ونطبخ ونربي عيال برضو».

وتجسد بدر فى مسلسل «رمضان كريم» شخصية راقصة معتزلة تعيش فى حارة شعبية، وتعمل فى تصميم بدل الرقص وبيعها للراقصات، بالرغم من أنها اعتزلت الرقص، إلا أن الجميع لا يزال يرى أنها امرأة غير جيدة أخلاقيا، فلم تشفع لها توبتها.

مسلسل «رمضان كريم» تدور أحداثه عن أجواء وطقوس رمضان داخل حارة شعبية ويرصد ما يحدث فى رمضان من قبل بداية الشهر الكريم بيوم وحتى عيد الفطر المبارك، ويشارك فى بطولة روبى، شريف سلامة، سيد رجب، ريهام عبد الغفور، نجلاء بدر، محمد الجندى، سهر الصايغ، سلوى عثمان، إلى جانب عدد آخر من الفنانين.