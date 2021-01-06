5 سنوات على رحيل ممدوح عبد العليم.. ليالي الحلمية كانت سببًا في زواجه الثاني وإنجاب ابنته الوحيدة..صور

عدن - ياسمين عبد العظيم - خمس سنوات مرت على رحيل الفنان مدوح عبد العليم حيث فارق الحياة بشكل مفاجئ يوم 5 يناير عام 2016.

توفي عبد العليم أثناء ممارسته للتمارين الرياضية في صالة جيم بنادي الجزيرة في القاهرة، حيث تعرض لأزمة قلبية مفاجئة نقل على إثرها لمستشفى الأنجلو أمريكان، لكن وافته المنية هناك.

ولد ممدوح محمود عبد العليم في يوم 10 نوفمبر عام 1956، ودخل عالم الفن منذ طفولته وكون مع أخوته وأصدقائه فرقة فنية للغناء اسمها الكتاكيت، ثم التحق بالفرقة القومية للفنون الشعبية ومن هنا دخل مجال التمثيل.

قدمه المخرج نور الدمرداش وهو طفل صغير في العاشرة من عمره ليلعب دور نجل الفنانة كريمة مختار في مسلسل الجنة العذراء.

كان طالبا متفوقا وحصل على بكالوريوس اقتصاد وعلوم سياسية، ولكنه عاد إلى التمثيل، واحترفه منذ مطلع الثمانينيات، وعاد مرة أخرى مع الفنانة كريمة مختار في مسلسل أصيلة.

بعدها قدم فيلم العذراء والشعر الأبيض مع محمود عبد العزيز ونبيلة عبيد، وحصل على جائزة عن الفيلم، ليلفت بعدها أنظار المخرجين وتوالت أعماله الفنية.

تزوج عبد العليم من الفنانة نبيلة كرم وهي فنانة استعراضية ولها بعض الأعمال الدرامية ولكن انفصلا وقرر الزواج من الإعلامية شافكى المنيرى بعد قصة حب وأسفرت عن ابنته الوحيدة.

تعرف عبد اعليم على شافكي في أثناء تصوير مسلسل ليالي الحليمة الجزء الخامس حيث تواصلت معه وعرضت عليه أن يكون ضيفها في حلقة بالعيد تصور بلندن، وسافر ممدوح وقابلها وبدأت قصة الحب التي استمرت حتى وفاته، وأثمرت عن ابنته الوحيدة هنا.