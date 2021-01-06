بعد أزمته مع دينا الشربيني.. حقيقة ارتباط عمرو دياب بفتاة روسية (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا للفنان عمرو دياب مع فتاة أجنبية، زعموا أنها صديقة عمرو دياب الجديدة.

وبحسب ما جاء في الصور التي انتشرت بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي لا سيما تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، فقد ظهر الهضبة بصحبة فتاة أجنبية.

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وأثارت الصور التي انتشرت بشكل كبير جدلًا واسعًا، وفتحت باب التكهنات حول علاقة عاطفية جديدة ل عمرو دياب.

وبالبحث تبين أن الفتاة التي ظهرت في اللقطة مع عمرو دياب هي كارولينا زوبروفا، وهي من أشهر مدونات الموضة الروسيات على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام».

وجاءت الصورة عندما طلبت «كارولينا» التقاط سيلفي مع عمرو دياب أثناء تواجده في دبي للاحتفال برأس السنة.

وأشار مقربين من أسرة عمرو دياب إن الصورة التي ظهر فيها مع مدونة الموضة الروسية في أحد الفنادق لا تمثل أي علاقة تجمع بينهما.