تعرف على حقيقة إطلاق “محمد رمضان” لفيديو كليب مع “شاكيرا”

عدن - ياسمين عبد العظيم - محمد رمضان

يستعد النجم المصري لإطلاق أغنية مشتركة مع الفنانة العالمية شاكيرا، فمنالمقرر أن يتم تصوير فيديو كليب الأغنية بنهاية شهر يناير الجاري على أن يتم إطلاقها بعد ذلك.

وكان قد التقط محمد رمضان صورة مع لاعب الكرة الشهير بيكيه زوج الفنانة شاكيرا في الإمارات مؤخراً، ليس بمحض الصدفة بل استعداداً للتعاون مع شاكيرا.

اشترك رمضان مؤحراً مع الفنان الفرنسي جيمس، في أغنية عربية فرنسية :”يا حبيبي”.

ويواجه الفنان المصري أزمة كبيرة مع الشعب المصري بعدما التُقطت له صورة مع فنان إسرائيلي، ولكن قضيته انتهت.