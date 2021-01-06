شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل – إصابة فيفي عبده بمرض جديد ونادر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - خرجت الفنانة المصرية فيفي عبده، بعد اختفائها لفترة وجيزة عن لايف الـ(فيس بوك)، مؤكدة أنها تمر بحالة نفسية صعبة بسبب إصابة أصدقائها بفيروس (كورونا) المستجد.

ونشرت فيفي عبده، مقطع فيديو على حسابها الشخصي عبر تطبيق تبادل الصور (إنستغرام)، وقالت: “أولا بشكركم على حبكم وسؤالكم عليه وربنا يخليكم ليا، أنا عايزة أقولكم أنا بخير والحمد لله رب العلمين هو بس واحد إداني حقنه غلط لمست العصب دة كل الموضوع مفيش غير كده، الدكاترة بحاولي يرجعولي احساس العصب دة”.

وتابعت” أنا كويسة جدا وفي نعمة، وعايزة أطمن كل جمهوري عليا، وان شاءالله أرجع تاني أرقص وأتنطط، وكل المحطات اللى بتتصل بيا عشان أعمل مداخلات، أنا آسفة جدا لأن باخذ أدوية أعصاب فبنام وبقوم في أي وقت وأنا بشكركم جداً”.

واختتمت فيفي قولها: “أنا كنت عايزة أطلع لايف بس (كورونا) عملت لي اكتئاب، وصحابي عيانين وأنا زعلانة عشانهم جدا ووضع (كورونا) مش لذيذ خالص أن الواحد يكون مبسوط ويطلع لايف”.