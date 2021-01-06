مصطفي شعبان ينشر صورة جديدة والمتابعين يعلقون :شبه محمد حماقي

عدن - ياسمين عبد العظيم - مصطفي شعبان، ممثل مصري شاب، حقق نجاح كبير في عالم التمثيل، يعتبر إنطلاقته الحقيقة في دور “سعيد ابن الحاج متولي” مع النجم نور الشريف في عائلة الحاج متولي، ومنذ ذلك وتحمل بطولات مسلسلات مثل أيوب، أبوجبل، مولانا العاشق، أبو البنات، واللهم إني صائم، كما شارك في العديد من الأفلام السنمائية مثل جوبا، فتح عينيك، وأحلام عمرنا.

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نشر مصطفي شعبان صورة جديدة له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، وبدى يتبع صيحة جديدة من الموضة حيث اختلف مظهره قليلاً، وعلّق عليها بالقول: “وبعدين“، وقام بعض المتابعين بتشبيه شعبان بالمطرب المصري محمد حماقي.

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مصطفي شعبان احتفل مؤخراً بحلوله في المرتبة الـ50 ضمن قائمة أفضل 100 شخصية عربية مشهورة، والتي تُعلن عنها مجلة “فوربس” العالمية.

وعلى الصعيد الفني يشارك مصطفي شعبان في بطولة مسلسل “عش الدبابير” مع عدد من النجوم منهم: ياسمين رئيس، إلهام شاهين، عمرو عبد الجليل، سنتيا خليفة.

كما يشارك في بطولة مسلسل “حتى لا يطير الدخان” وتدور أحداثه في ‏الفترة من 2005 إلى 2013، حيث يحاول الطالب الريفي فهمي عيش حياته بمثالية، ولكنه يصطدم بالواقع المرير ويتخلى الجميع عنه، ليتحول إلى الانتقام



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