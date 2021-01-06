شكرا لاهتمامكم بخبر الدكتورة خلود تفاجئ الجمهور بإطلالة صادمة.. والجمهور يرد: «شبه الموميا» (اتفرج) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - لا تزال الفاشينيستا الكويتية، والتي تُعرف بـ «الدكتورة خلود» مثار حديث الشارع الخليجي، فع كل ظهور لها تثير ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

فبصورة عنصرية تارة وبصورة بعد خضوعها لعملية تجميل تارة أخرى تستفز الدكتورة خلود متابعيها بتصرفات قد يراها البعض غير لائقة.

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ومؤخرًا ظهرت الدكتورة خلود بعد خضوعها لعملية تجميل أنفها، والتي ظهرت فيها بشكل غريب تمامًا عن شكلها الأصلي الذي اعتاد متابعيها على رؤيتها به ما أثار صدمتهم وعرضها لموجة عارمة من الانتقادات متسائلين عن سبب خضوعها لـ عملية التجميل من الأساس إذ أنها لا تحتاج إليها.

وظهرت خلود في الصورة وهي نائمة على سرير المستشفى بعد خضوعها للعملية ورأسها وبالأخص أنفها مُغطى بـ «الشاش الطبي»، والتي جاءت بعد نشرها مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي عل موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام قبل دخولها غرفة العمليات وخضوعها لعملية التجميل، لتخبر متابعيها ستجري عملية لتعديل شكل أنفها.

وكانت دكتورة خلود الكويتية نشرت عبر حسابها الشخصي على تطبيق سناب شات مقطع فيديو كشفت فيه خضوعها لعملية تجميلية لأنفها خلال الأيام المقبلة، بينما كانت تخضع لفحص الـ PRC حيث قالت: «لازم اتحمل لأن في خشم جديد بعد كم يوم، فلازم أسوي المسحة».

وتابعت: «ضريبة الجمال وضريبة الفم الجديد والأنف راح يصير صوت طبيعي عشان اللحمية راح تتعدل مش بس خشم جديد كمان صوت جديد، عشان الجمال والتنفس الطبيعي راح أتحمل».

طمأنت الدكتورة خلود متابعيها على حالتها الصحية من خلال خاصية ستوري عبر حسابها الشخصي على تطبيق سناب شات قائلة: «أنا بخير الحمد لله بس راسي لافينه عشان واخدين غضروف من وداني.. احبكم وايد وشكرا على حبكم وخوفكم على.. شكراً لكل من حاول الاتصال بي وسأل عني وتمنى لي السلامة الله يسلمكم من كل شر ما قصرتوا.. إن شاء الله بس اصير أحسن اكيد بتواصل معكم».

وبالرغم من الانتقادات الحادة التي تعرضت لها، لم يكن ذلك هو الموقف الوحيد المثير للجدل في حياة الفاشينيستا الكويتية الدكتورة خلود، ففي وقت سابق استفزت صورة الدكتورة خلود مع خادماتها الـ 7 رواد السوشيال ميديا، وذلك بعد أن قامت الفاشينيستا الكويتية بنشرها عبر حسابها على «سناب شات» ضمن مجموعة أخرى من المنشورات التي تستعرض أجواء رمضان داخل منزلها.

البعض انتقد الفاشينيستا الكويتية مؤكدين أنها تتعمد لفت الأنظار لأسلوب حياتها الفاخر، وبدت في منتصف الصورة كملكة وسط وصيفاتها، بينما قال البعض إنها تدافع عن العمالة الأجنبية في الكويت بتلك الصورة وتظهر دعمها ضد من يطالبون بإلغاء عمل الوافدين وإعادتهم لأوطانهم.

والدكتورة خلود الزهر من مواليد 8 ديسمبر 1988، حائزة على بكالوريوس طب بشري، والتي شكك الكثيرون حينها بشهاداتها العلمية، ووصل الأمر حدّ الادّعاء عليها بانتحال صفة طبيبة، إلا أنّها انتصرت في النّهاية وأثبتت سلامة موقفها القانوني.