اتفرج..صوت ابنة شيرين عبد الوهاب يخطف القلوب ورواد التواصل الإجتماعي يشبه بصوت أمها

عدن - ياسمين عبد العظيم - شيرين عبد الوهاب مطربة مصرية، تتمتع بصوت مميز وجذاب، ظهرت في بداية الألفينيات في ديتو غنائي مع المغني محمد محيي، وحققت ناجح بصوتها العذب، ثم بدأت مسيرتها الغنائية بألبومات تحمل إسمها، أخرها البوم حبيبى نساي.

شيرين عبد الوهاب، تزوجت مرتين الاولى من الموزع محمد مصطفي، وانجبت منه ابنتيها مريم وهنا، والثانية من المطرب حسام حبيب.

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع غنائي لابنة شيرين الكبري مريم في أحد الاستديوهات وهي تغني أغنية باللهجة الإنجليزية للمطربة العالمية جينفير لوبيز، ولقى صوت ابنة شيرين إعجاب ملايين المستمعين، كما شبه صوتها البعض بصوت أمها.

شيرين عبد الوهاب، اقتحمت عالم التمثيل مرتين، الأولى في بدايتها بفيلم سينمائي مع أحمد حلمي تحت اسم “ميدو مشاكل” ، والمرة الثانية في مسلسل تليفزيوني بعنوان “طريقي”.