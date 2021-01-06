بعد 14 عامًا على وفاتها.. هذا ما قالته سعاد نصر لزوجها على فراش الموت

عدن - ياسمين عبد العظيم - واحدة من أبرز نجوم الوسط الفني، فبالرغم من مرور أكثر من 14 عامًا على رحيلها، إلا أنها لا تزال عالقة في أذهان جمهورها ومحبيها، إنها أيقونة الكوميديا الفنانة الراحلة سعاد نصر.

وفي العام 2006 وخلال خضوعها لعملية شفط دهون، رحلت الفنانة الكوميدية سعاد نصر، حيث دخلت في غيبوبة لمدة عام نتيجة جرعة تخدير زائدة، وفارقت الحياة في يناير 2007، تاركة خلفها مسلسلات وأفلام ومسرحيات قاربت 150 عملا.

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وعن وفاتها، قال المهندس محمد عبد المنعم زوج سعاد نصر إنها استيقظت من غيبوبتها لمدة 5 دقائق وتحدثت إليه وأبلغته وصيتها.

وعن وصيتها، قال المهندس محمد عبد المنعم إنها طلبت منه أن يدفنها سريعا، وأن يبقى أهلها لمدة ساعة كاملة أمام قبرها للدعاء لها بالرحمة بعد الرحيل، وقالت: (اللهم توفني مع الأبرار)، لتدخل بعد ذلك في غيبوبتها الأخيرة قبل وفاتها.