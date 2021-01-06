بوسي تصدم الجمهور بتغير ملامحها بشكل كامل.. ومتابعيها: «بقيتي شبه شيرين»

عدن - ياسمين عبد العظيم - حالة من الجدل تسببت فيها الفنانة بوسي، وذلك بعد ظهورها في صورة نشرتها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وظهرت الفنانة بوسي في الصورة التي نشرتها عبر حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام» بإطلالة جديدة بدت فيها ملامحها مختلفة بشكل كامل.

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وتسببت صور الفنانة بوسي في حالة من الجدل بين جمهورها، وذلك بسبب التغير في ملامحها بشكل لافت، وتبين أنها التقطت لها على هامش الحفل الذي أقامته في جامعة مصر في وقت سابق لمناسبة اعياد نهاية العام.

رواد السوشيال ميديا أبدوا اندهاشهم من الصور حيث أشار الكثير إلى ان هناك تغيير ملحوظ طرأ على ملامح بوسي وجعلها مختلفة بشكلٍ لافت. ورأى بعضهم أنها أصبحت شبيهه للنجمة شيرين عبد الوهاب.

وفي المقابل شبهها آخرون بالنجمة اللبنانية «إليسا» فيما تحدث غيرهم عن عمليات التجميل التى أجرتها.

تفاعل متابعو بوسي بقوة مع أحدث صورها، حيث اتهمها البعض بإجراء عمليات تجميل غيرت من ملامحها، وجاء بعض التعليقات علي تلك الصور منها: «عمليات التجميل خليتكم كلكم شبه بعض أصبحنا ما نعرفكمش من بعض نفس الأنف والفم… صدقيني خلقة ربنا أجمل» و«فين بوسى يا إليسا؟» و«إيه ده يعني دي مش إليسا» و«دي شيرين عبد الوهاب».