إخلاء سبيل ابنة نهى العمروسي بعد حبسها في قضية الفيرمونت

عدن - ياسمين عبد العظيم - أخلت النيابة العامة في مصر سبيل نازلي مصطفى كريم ابنة الفنانة نهى العمروسي في واقعة التعدي على فتاة بفندق الفيرمونت المعروفة بقضية الفيرمونت الشهيرة.

كانت نهى العمروسي قد كشفت مؤخراً تفاصيل جديدة ومثيرة للجدل حول تورط ابنتها في القضية.

نهى نشرت هذه التفاصيل من خلال حسابها الرسمي على فيسبوك وقالت: استغاثة إلى النائب العام، بسم الله العدل الحق.. سيادة النائب العام المبجل: اعذرني سيدي على ما سأبوح به في خطابي هذا ولا تعتبره تدخلاً مني في تحقيقاتكم السارية.

وأضافت: أنا أُجِلُّ وأحترم سيادتكم كما أحترم هيئة نيابتكم الموقرة، وأنا على ثقة تامة من أنكم تبذلون كل الجهد لتحقيق العدالة ، لكني معذورة كل العذر في الخوض في بعض تفاصيل القضية ٢٥ لسنة ٢٠٢٠ (قضية الفيرمونت) لأنني أم محسورة القلب”.

وفي أول تعليق منها على على قرار إخلاء سبيل ابنتها، نازلي مصطفى كريم المتهمة بقضية فيرمونت، قالت العمروسي: “الله أكبر.. كل التحية والتقدير للنائب العام”.