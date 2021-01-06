زارته في بيته ومنحته مجانية حفلاتها.. تعرف على مجنون أم كلثوم صاحب جملة “عظمة على عظمة يا ست”.. صور

عدن - ياسمين عبد العظيم - سعيد الطحان، مجنون من مجانين كوكب الشرق أم كلثوم لم يتغيب سوى عن حفلة من حفلاتها حيث افتقدته الست فعلمت بمرضه وذهبت لزيارته وهو صاحب الجملة الشهيرة “عظمة على عظمة ياست”

سعيد كان من طنطا واذا طلب اعادة الكوبليه كان يقول: تاني يا ست، والنبي تاني دنا جايلك من طنطا”..

منحته أم كلثوم شرف حضور جميع حفلاتها مجاناً، وقد توفي في أكتوبر ١٩٧٣ من فرحته بنصر أكتوبر.

حفلات أم كلثوم كانت مليئة بوجهاء المجتمع وأصبحت وجوه من يستمعون إليها معروفة خاصة بعد تسجيل التليفزيون لحفلاتها خاصة هؤلاء من كانوا يجلسون في الصفوف الأولى.