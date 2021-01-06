لقطة نادرة تجمع أنور وجدي بالرئيس محمد نجيب بعد قيام الثورة… اتفرج

عدن - ياسمين عبد العظيم - اهتم قادة ثورة 23 يوليو بالفن والفنانين وكان أول مؤشرات ذلك عندما اعترض الرئيس جمال عبد الناصر على قرار منع أغاني أم كلثوم التي تم اتخاذها باعتبارها مطربة العهد البائد.

قدمت السينما العديد من الأفلام التي ناصرت ثورة يوليو وعلى رأسها أفلام الأرض الطيبة ورد قلبي ومجموعة الأفلام التي قام ببطولتها الفنان الراحل إسماعيل ياسين والتي كانت تدعم الجيش.

كما قام مجموعة من الفنانين وعلى رأسهم فريد شوقي ببطولة فيلم بورسعيد الذي يدعم مقاومة مدينة بورسعيد إبان العدوان الثلاثي.

وحرص قادة الثورة على تكريم رموز الفن أمثال عبد الحليم حافظ الذي غنى عشرات الأغاني التي تدعم الثورة وتوجهات قاداتها ومنها أغنية المسئولية وبستان الاشتراكية كما قدم الموسيقار محمد عبد الوهاب أغنية الوطن الأكبر وغيرها من الأغاني ووقف الفنانون داعمين للجيش والمجهود الرحبي ومنهم أم كلثوم.

في هذه الصورة النادرة يظهر واحد من أهم صناع فن السينما في مصر وهو الفنان أنور وجدي وهو يسلم على اللواء محمد نجيب أول رئيس لجمهورية مصر العربية وكان ذلك في أوائل الخمسينات.